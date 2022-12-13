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Трое налетчиков с пистолетом ограбили кафе на Руднева и избили владельца

Мужчины похитили из кассы около 50 тысяч рублей и скрылись. Трое злоумышленников в черных куртках ворвались в кафе в точку по продаже шавермы на улице Руднева вечером в понедельник, 12 декабря.

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