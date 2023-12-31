Возврат «северных территорий» — товар исключительно для внутреннего рынка Ирина Гусева Фото: Николай Михальченко/ТАСС Материал комментируют: Евгений Османов В Японии считают позицию России относительно Курильских островов несправедливой.
Курилы Японии ни к чему, ей нужен спор за Курилы
Комментарии
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Александр Смолянинов
Надо спросить у японцев на каком основании в 1905 г. они наглым образом захватили половину принадлежавшего России острова Сахалин? Николай II в то время был напуган первой революцией и не стал этому препятствовать.
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