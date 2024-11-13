Шведская Klarna подала заявку на проведение IPO в США

Шведская платежная компания Klarna Group подала заявку на проведение первичного публичного размещения акций в США, положив конец многомесячным спекуляциям о том, что компания готовит листинг на фондовой бирже, передает Yahoo! Finance.
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