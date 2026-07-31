😱 Житель Алушты кувалдой разгромил отделение банка По предварительным данным, 57-летний мужчина разбил шесть банкоматов двух банков и входную дверь.
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😱 Житель Алушты кувалдой разгромил отделение банка По предварительным данным, 57-летний мужчина разбил шесть банкоматов двух банков и входную дверь.