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FiNE NEWS

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Фермеры в США уничтожают урожай салата из-за масштабной вспышки кишечной инфекции

Фермеры в США уничтожают урожай салата из-за масштабной вспышки кишечной инфекции

В этом году американские фермеры столкнулись с серьёзной проблемой: из-за масштабной вспышки кишечной инфекции, известной как циклоспороз, они вынуждены уничтожать значительные объёмы урожая салата-латука.

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