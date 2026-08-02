Фермеры в США уничтожают урожай салата из-за масштабной вспышки кишечной инфекции

В этом году американские фермеры столкнулись с серьёзной проблемой: из-за масштабной вспышки кишечной инфекции, известной как циклоспороз, они вынуждены уничтожать значительные объёмы урожая салата-латука.
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