В зимний период автомобилистам потребуется особое оборудование: щетки, скребки, тросы и лопаты. По данным аналитического центра «Чек Индекс», подготовка машины к зиме в сентябре 2026 года обошлась в среднем более 40 тысяч рублей, что на 6% выше прошлого года.