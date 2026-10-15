В зимний период автомобилистам потребуется особое оборудование: щетки, скребки, тросы и лопаты. По данным аналитического центра «Чек Индекс», подготовка машины к зиме в сентябре 2026 года обошлась в среднем более 40 тысяч рублей, что на 6% выше прошлого года.
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