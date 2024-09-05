Вот и сказочки конец. Королева отправила свою невестку-стриптизершу работать в магазин

Наверняка многие думали, что как только непутевый сын Наташи Королевой женится на своей любимой стриптизерше, его избранница будет кататься как сыр в масле, пользуясь всеми привилегиями звездного семейства.
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