Как я тестировала премиальный тариф Ozon Bank Ultra и пересмотрела отношение к банковским привилегиям

Признаюсь честно: долгое время я скептически относилась к премиальным банковским пакетам. Казалось, что все эти «особые условия» созданы лишь для того, чтобы брать дополнительную плату за воздух, а реальную выгоду из них способны извлечь только те, у кого на счетах лежат десятки миллионов.