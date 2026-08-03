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vtop21.ru

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Как я тестировала премиальный тариф Ozon Bank Ultra и пересмотрела отношение к банковским привилегиям

Как я тестировала премиальный тариф Ozon Bank Ultra и пересмотрела отношение к банковским привилегиям

Признаюсь честно: долгое время я скептически относилась к премиальным банковским пакетам. Казалось, что все эти «особые условия» созданы лишь для того, чтобы брать дополнительную плату за воздух, а реальную выгоду из них способны извлечь только те, у кого на счетах лежат десятки миллионов.

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