Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Посол России заявил, что ФРГ игнорирует запросы по расследованию по «Севпотокам»

Посол России заявил, что ФРГ игнорирует запросы по расследованию по «Севпотокам»

В Германии отказываются предоставить подробности проводимого расследования по подрыву газопровода «Северный поток», несмотря на запросы российской стороны, что вызывает вопросы в отношении «объективности» расследования.

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