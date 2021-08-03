В Пермском крае злоумышленники спрятали нарколабораторию под вольером для собак

Сотрудники уголовного розыска Ильинского городского округа и Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков регионального МВД получили оперативную информацию о том, что в Ильинском городском округе мужчины в возрасте 46 и 48 лет, имеющие криминальное прошлое, выращивают марихуану на продажу.
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