В Пермском крае злоумышленники спрятали нарколабораторию под вольером для собак

Сотрудники уголовного розыска Ильинского городского округа и Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков регионального МВД получили оперативную информацию о том, что в Ильинском городском округе мужчины в возрасте 46 и 48 лет, имеющие криминальное прошлое, выращивают марихуану на продажу.