Унаследует от мамы ее профессию: Заворотнюк младшая скоро будет играть в кино?

Мила Чернышева еще совсем маленькая. Девочка потеряла маму в возрасте 5 лет, но, к счастью, у нее есть большая и любящая семья, которая старается сделать этот момент ухода Анастасии Заворотнюк для ребенка менее болезненным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии