Карьера Гуфа под угрозой? Адвокат Жорин объяснил, что суд запретил рэперу делать

В настоящее время артист находится на лечении. Гуф Алексей Долматов соцсетиРэпер Гуф, подравшийся в бане и ставший фигурантом уголовного дела, готовится во что бы то ни стало дать сольный концерт в Москве 22 ноября.
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