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Царьград

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Володин поздравил с Вербным воскресеньем и отметил перемены климата 2025 года

Володин поздравил с Вербным воскресеньем и отметил перемены климата 2025 года

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан с Вербным воскресеньем, совпавшим с приходом весны в Москву.

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