Хвостатый убийца: в Ленобласти мужчина-диабетик погиб от когтей кота

В Ленинградской области мужчина погиб из-за царапины кота. Об это сообщил источник 5-tv.ru. Трагедия произошла в СНТ «Оснички», 55-летний мужчина проживал в частном доме вместе с женой, которая на момент случившегося находилась на лечении в санатории.
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