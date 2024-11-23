Хвостатый убийца: в Ленобласти мужчина-диабетик погиб от когтей кота

В Ленинградской области мужчина погиб из-за царапины кота. Об это сообщил источник 5-tv.ru. Трагедия произошла в СНТ «Оснички», 55-летний мужчина проживал в частном доме вместе с женой, которая на момент случившегося находилась на лечении в санатории.