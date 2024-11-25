В Румынии сторонник союза с Россией Марчел обогнал премьера на выборах

На выборах президента Румынии сторонник союза с Россией Кэлин Джеорджеску обгоняет премьер-министра страны Марчела Чолаку, следует из данных центризбиркома республики, опубликованных 25 ноября после подсчета 95% голосов на сайте ЦИК.
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