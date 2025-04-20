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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деку: «Шченсны наверняка останется в «Барсе». Очень довольны его ролью в команде»

«Шченсны – очень опытный вратарь. У нас была возможность заполучить его благодаря совпадению. Понимали, что он мог помочь команде.

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