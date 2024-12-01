Понимания у американцев нет, есть чувство

Может кто-то объяснить, на что нацелено американское государство сегодня?Это вряд ли.Общественные науки (в рамках общепризнанных знаний) для этого еще не созрели, а значит непригодны…Но ответы обязательно будут…И вариантов будет много, от мирового господства до выполнения задач, поставленных "глубинным государством".