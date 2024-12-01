Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

Понимания у американцев нет, есть чувство

Понимания у американцев нет, есть чувство

Может кто-то объяснить, на что нацелено американское государство сегодня?Это вряд ли.Общественные науки (в рамках общепризнанных знаний) для этого еще не созрели, а значит непригодны…Но ответы обязательно будут…И вариантов будет много, от мирового господства до выполнения задач, поставленных "глубинным государством".

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