Понимания у американцев нет, есть чувство

Может кто-то объяснить, на что нацелено американское государство сегодня?Это вряд ли.Общественные науки (в рамках общепризнанных знаний) для этого еще не созрели, а значит непригодны…Но ответы обязательно будут…И вариантов будет много, от мирового господства до выполнения задач, поставленных "глубинным государством".
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