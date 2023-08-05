Знаете, меня удивляют украинские ЦИПсО и их высасывание эксклюзива из пальца. Честно? Дурно от того, кто верит таким залипухам, которые лепятся на коленке для поднятия актива.
Фейкомёты ЦИПсО
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КТ
КИРИЛЛ Трифонов
Вы знаете а мне например насрать куда попала наша ракета и рсзо,побольше их сдохнет ,побольше наших выживут. И не надо мне про братские народы. Это по ТВ послушайте у ...да даже не знаю у кого..везде уже согласны что нужно зачистить 404 под корень,что б не было прецедентов,
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