Фейкомёты ЦИПсО

КТ

КИРИЛЛ Трифонов

Вы знаете а мне например насрать куда попала наша ракета и рсзо,побольше их сдохнет ,побольше наших выживут. И не надо мне про братские народы. Это по ТВ послушайте у ...да даже не знаю у кого..везде уже согласны что нужно зачистить 404 под корень,что б не было прецедентов,