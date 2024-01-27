Майк Джонсон обвинил Джо Байдена в помощи России

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Майк Джонсон в социальной сети X заявил, что решение президента Джо Байдена приостановить заключение новых контрактов на экспорт сжиженного газа помогает России.
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