"Пис сру среньк" и прочие европейские прожекты

Николай Жариков Ребята так общее стариковское.Помнится перестройка Горбача во как наконец-то заживем.ХА развал СОЮЗА Ельцин спасет ХА мы под плинтусом Нарадовались намечтались.Чем больше радости тем больше горя потом.Давайте не радоваться сильно этому Трампу.МОЛЮСЬ БОГУ чтобы срослось у нас

Валерий Каулин Пока никаких признаков того, что у нас что-то может срастись! Ещё бы вспомнить о тех, кто остался в Сирии фактически заложниками. Про это как-то не принято?