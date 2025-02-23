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"Пис сру среньк" и прочие европейские прожекты

"Пис сру среньк" и прочие европейские прожекты

Однажды ты найдёшь в кармане куртки позабытую там антиковидную маску и ностальгически улыбнёшься, одевая костюм радиационной защиты.

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Комментарии
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Николай Жариков
Ребята так общее стариковское.Помнится перестройка Горбача во как наконец-то заживем.ХА развал СОЮЗА Ельцин спасет ХА мы под плинтусом Нарадовались намечтались.Чем больше радости тем больше горя потом.Давайте не радоваться сильно этому Трампу.МОЛЮСЬ БОГУ чтобы срослось у нас
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22 час.
Валерий Каулин
Пока никаких признаков того, что у нас что-то может срастись! Ещё бы вспомнить о тех, кто остался в Сирии фактически заложниками. Про это как-то не принято?
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22 час.
Игорь Кузнецов
Тот, кто что-то посулил Зеленскому при отказе от подписания в Стамбуле мирных соглашений, будет ли признан виновным в сложившейся ситуации? Конечно же нет. Англмя хорошо устроиласть - науськивает всех воевать с Россией, сама при этом в стороне, но подписали 100-летний договор (что-то молчат о портах в Чёрном море). Конечно русофобия и запугивание &quot;походом на Европу&quot; армии РФ - а оно нам нужно?
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6 час.
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