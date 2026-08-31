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Царьград

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МВД задержало курьера, похитившего у пенсионерки 1,5 млн рублей

МВД задержало курьера, похитившего у пенсионерки 1,5 млн рублей

82-летняя пенсионерка из Москвы стала жертвой аферистов, которые похитили у неё более 1,5 млн рублей, представившись сотрудниками госорганов.

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