Татьяна Филева требует репатриации задержанных моряков из Индии

Танкер Unity с русским экипажем под арестом у берегов Индии с мая. Мать одного из моряков, Татьяна Филева, сообщает о проблемах с питанием и технических неисправностях.
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