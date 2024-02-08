Публикация биологов ВШЭ вошла в пятерку самых популярных статей журнала PeerJ

В своей статье «HLA-A*01:01 allele diminishing in Covid-19 patients population associated with non-structural epitope abundance in CD8+ T-cell repertoire» российские ученые сравнили особенности генотипов HLA-I пациентов с Covid-19 первой и третьей волн пандемии.
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