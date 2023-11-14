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Царьград

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Житель Геленджика избил полицейского, который не пропустил его пьяным на концерт рок-группы "Пикник"

Житель Геленджика избил полицейского, который не пропустил его пьяным на концерт рок-группы "Пикник"

В отношении дебошира возбуждено уголовное дело.Потасовка случилась 11 ноября на территории ВТБ "Арена" в Москве после того, как сотрудник полиции отказался пропустить мужчину на концерт рок-группы "Пикник" в состоянии алкогольного опьянения.

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ЭА
Эльдар Алиев
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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