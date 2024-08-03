План США – гражданская война в России

Natalija Osminina

Бедняга автор, как же он живет то с такими мыслями: "Всё пропало, шеф!! Кац предлагает сдаться")) Проблем у России, конечно, еще больше, чем автор перечислил. Но и у США и коллективного Запада, их не меньше, а больше. Две великие страны столкнулись в отдаленном клинче друг с другом- США и Россия, и в каждой назревает своя Гражданская война. Победит из них тот, кто быстрее справится со своей болезнью и отладит свой организм. Помощник России - Творец, "помощник" Запада- Сатана. Творец всегда борется за жизнь своих "клеточек", а Сатана в итоге всегда обрекает за смерть тех, кто ему доверился. Западная цивилизация идет к своей гибели.