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План США – гражданская война в России

План США – гражданская война в России

ДМИТРИЙ  РАЕВСКИЙ У нас сейчас создана система, при которой победить практически невозможно. По сводкам мы берём одну деревню в день, а крупные населённые пункты берём очень долго.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Бедняга автор, как же он живет то с такими мыслями: &quot;Всё пропало, шеф!! Кац предлагает сдаться&quot;))  Проблем у России, конечно, еще  больше, чем автор перечислил. Но и у США и коллективного Запада, их не меньше, а больше. Две великие страны столкнулись в отдаленном клинче друг с другом- США и Россия, и в каждой назревает своя Гражданская война. Победит из них тот, кто быстрее справится со своей болезнью и отладит свой организм.  Помощник России - Творец,  &quot;помощник&quot; Запада- Сатана. Творец всегда борется за жизнь своих &quot;клеточек&quot;, а Сатана в итоге всегда обрекает за смерть тех, кто ему доверился. Западная цивилизация идет к своей гибели.
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