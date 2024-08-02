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Комитет ветеринарии Москвы просит суд запретить жителю Бутово содержать коз

Комитет ветеринарии Москвы просит суд запретить жителю Бутово содержать коз

Козы пасутся у многоквартирных домов по улице Изюмской и вблизи станции метро Скобелевская.Комитет ветеринарии Москвы обратился в суд с просьбой запретить жителю района Бутово содержать коз с нарушением требований ветеринарии.

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