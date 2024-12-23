45 лет Mercedes-Benz W126

Автомобили бывают разные — элегантные и отталкивающие, культовые и забытые. Но также существует круг совершенно особенных моделей, которые способны одним своим видом превратить абсолютно безразличного к технике человека в фаната и энтузиаста.
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