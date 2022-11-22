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Бержерон набрал 1000-е очко в НХЛ. Он 4-й игрок в истории «Бостона» с таким достижением

Бержерон набрал 1000-е очко в НХЛ. Он 4-й игрок в истории «Бостона» с таким достижением

Капитан «Бостона» Патрис Бержерон набрал 1000-е очко в НХЛ. 37-летний канадец ассистировал при шайбе Брэда Маршанда в матче регулярного чемпионата против «Тампы».

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