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Разумовский вестник

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Правило нулевого дохода при назначении единого пособия

Филиал № 5 СФР по г. Москве и Московской области напоминает: Единое пособие для семей с низким доходом — мера государственной поддержки семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания.

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