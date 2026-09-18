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Татар-информ

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Мунир Гафиятуллин проголосовал на выборах в Госдуму вместе с супругой

Мунир Гафиятуллин проголосовал на выборах в Госдуму вместе с супругой

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ» ​ Генеральный директор АО «СКАТ», зарегистрированный кандидат в депутаты на выборах в Государственную Думу РФ IX созыва Мунир Гафиятуллин вместе с супругой принял участие в голосовании в Казани.

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