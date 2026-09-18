Мунир Гафиятуллин проголосовал на выборах в Госдуму вместе с супругой

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ» ​ Генеральный директор АО «СКАТ», зарегистрированный кандидат в депутаты на выборах в Государственную Думу РФ IX созыва Мунир Гафиятуллин вместе с супругой принял участие в голосовании в Казани.