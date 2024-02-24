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Поляков возмутили слова Шмыгаля об ответных мерах на блокаду границы

Поляков возмутили слова Шмыгаля об ответных мерах на блокаду границы

Заявление украинского премьера Дениса Шмыгаля о возможном принятии Киевом ответных мер в случае, если граница с Польшей не будет разблокирована для украинского транспорта до 28 марта, возмутило читателей польского издания wPolityce.

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