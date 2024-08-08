Двое ветеранов СВО из ЯНАО получили медали за службу

В Муравленко (ЯНАО) медалью «Ветеран боевых действий» наградили двух участников спецоперации. Алексей Устюжанин и Сергей Павин с позывными «Старый» и «Студент» добровольно уехали на фронт, позднее оба получили ранения, сообщили в группе ямальского отделения фонда «Защитники отечества» в VK.