Полицейские Пригородного района Северной Осетии вручили сладкие подарки детям из подучетных семей в рамках акции «Полицейский Дед Мороз»

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники отделения полиции по обслуживанию Черменского сельского поселения ОМВД России по Пригородному району РСО-Алания посетили подучетные семьи, чтобы поздравить их с наступающим Новым годом.
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