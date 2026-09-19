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Север Пресс

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Велоквест в Ноябрьске объединил 39 участников для разгадки шифров

Велоквест в Ноябрьске объединил 39 участников для разгадки шифров

В Ноябрьске 19 сентября велоквест объединил 11 команд и 39 участников. Велосипедисты искали спрятанные по городу подсказки и разгадывали шифры, сообщила городская администрация в мессенджере «Макс».

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