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Молдавия: коммунисты готовят масштабные мероприятия к 80-летию Победы

Молдавия: коммунисты готовят масштабные мероприятия к 80-летию Победы

Коммунистическая партия Молдовы готовится к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Намечены памятные мероприятия против фальсификации истории.

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