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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глушаков об РПЛ: «Спартак» борется за золото, но нестабилен, как и остальные клубы. Всех шарашит вверх-вниз. Ни у кого нет чемпионской игры, все выступают неуверенно и неярко»

Экс-полузащитник «Спартака»  Денис Глушаков  высказался о турнирном положении команды в Альфа-Банк РПЛ .

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