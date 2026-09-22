В Казани суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды FrendeX

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ» Сегодня Вахитовский районный суд Казани вынес приговор по делу финансовой пирамиды FrendeX.
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