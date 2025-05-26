Полицейские и общественники Кабардино-Балкарии организовали тренинги по ПДД для юных велосипедистов

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителем Общественного совета при ОМВД России по Черекскому району Мухтаром Таппасхановым в рамках общереспубликанского мероприятия «Несовершеннолетних велосипедист» организовали тренинги по ПДД для юных пешеходов и любителей двухколесного транспорта.