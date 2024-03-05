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  • Константин Самарин
    Если их разработка и введение в эксплуатацию будет вестись такими-же темпами, как и на суперждет, армия получит новые...В России будет со...

Пентагон закупит БПЛА с искусственным интеллектом для «сдерживания Китая» — WSJ

Пентагон закупит БПЛА с искусственным интеллектом для «сдерживания Китая» — WSJ

Пентагон планирует закупить БПЛА с искусственным интеллектом для «сдерживания Китая», — WSJ. Издание пишет, что Военно-воздушные силы США намерены закупить не менее 1000 беспилотных истребителей, которые смогут действовать автономно благодаря искусственному интеллекту, что «поможет сдерживать Китай».

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