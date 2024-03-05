Пентагон планирует закупить БПЛА с искусственным интеллектом для «сдерживания Китая», — WSJ. Издание пишет, что Военно-воздушные силы США намерены закупить не менее 1000 беспилотных истребителей, которые смогут действовать автономно благодаря искусственному интеллекту, что «поможет сдерживать Китай».
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