«Это посягательство на суверенитет стран Европы» – такими словами в Евросоюзе отреагировали на украинскую атаку по инфраструктуре «Турецкого потока», расположенной на территории Краснодарского края.
Атакой «Турецкого потока» Украина перешла к террору стран НАТО
Комментарии
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АР
Александр Русанов
Опять будем сопли жевать?
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7 час.
Наталья Котельникова
За санкции они впереди скачут, все безоговорочно "за", безропотно за всё голосовали, а теперь - ой ты божечки, кранты им наступают. Сами запутались, всех путают. Мир сошёл с ума, бардак по всей планете. После 20 января вообще армагеддон наступит, ещё один шизанутый начнет передел мира и всех мировых законов жизни. Когда и кто в конце концов это всё прекратит?
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2 час.
НК
Наталья Котельникова
Господи! Спаси и сохрани Россию.
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2 час.
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