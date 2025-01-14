Атакой «Турецкого потока» Украина перешла к террору стран НАТО

Наталья Котельникова

За санкции они впереди скачут, все безоговорочно "за", безропотно за всё голосовали, а теперь - ой ты божечки, кранты им наступают. Сами запутались, всех путают. Мир сошёл с ума, бардак по всей планете. После 20 января вообще армагеддон наступит, ещё один шизанутый начнет передел мира и всех мировых законов жизни. Когда и кто в конце концов это всё прекратит?