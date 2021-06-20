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Военный аналитик Орлов: США могут сделать из Украины большое поле боя

Военный аналитик Орлов: США могут сделать из Украины большое поле боя

Соединенные Штаты могут сделать из Украины большое поле боя. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями интернет-СМИ озвучил Владимир Орлов, российский военный аналитик.

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Владимир Соловьев
Никакого поля боя в Украине не будет. НАТО и США не идиоты, в конце концов, подставлять свою верхнюю часть туловища под удар, да и среднюю то же: она для них всех дороже!
Иван Семенов
Ещё бы! Можно будет испытать новейшее российское вооружение, допустим зная где находится трупчинов или потрошенко с яйценюхом, можно одним ударом покончить с ними, а заодно и стеми кто их крышует. Эти предатели славянского братства должны сдохнуть как собаки!
Игорь Ткаченко
Не… такого не будет… российские ВКС все ихние летальные пукалки расхерачит сразу… ещё бы одновременно и ихних идиотов их команды Зе… но они же, суки, будут среди людей прятаться… так что это чуть сложнее задача. Но, думаю, тоже решаемая при желании…
валерий лисицын
Зная продажность хохлов америка может и сумеет их подтолкнуть к военному конфликту , но продлится это недолго и будет концом бандеровско-фашистского гадюшника.

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