⛽️ В Крыму снизилась цена на 95-й бензин На крупных автозаправочных станциях полуострова стоимость литра этого бензина теперь составляет 66,50 рублей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⛽️ В Крыму снизилась цена на 95-й бензин На крупных автозаправочных станциях полуострова стоимость литра этого бензина теперь составляет 66,50 рублей.