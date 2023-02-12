Аскаров одержал 2 победы в АХЛ за 2 дня, отразив 83 броска из 87 и выиграв 2 серии буллитов. Во второй было 15 раундов

Ярослав Аскаров одержал 2 победы в АХЛ за 2 дня, отразив 83 броска из 87. Вратарь «Милуоки» сыграл в двух матчах против «Рокфорда» (2:1 Б, 45 сэйвов после 46 бросков и 4:3 Б, 38 сэйвов после 41 броска).