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Перестрелка в Подмосковье: Двое полицейских ранены - источник

Перестрелка в Подмосковье: Двое полицейских ранены - источник

Двое полицейских ранены во время перестрелки в Подмосковье. Инцидент случился в Орехово-Зуево.Владелец автосервиса обратился в полицию и и пожаловался на неизвестных мужчин, которые вымогали у него деньги якобы за некачественный ремонт машины.

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