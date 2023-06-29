Перестрелка в Подмосковье: Двое полицейских ранены - источник

Двое полицейских ранены во время перестрелки в Подмосковье. Инцидент случился в Орехово-Зуево.Владелец автосервиса обратился в полицию и и пожаловался на неизвестных мужчин, которые вымогали у него деньги якобы за некачественный ремонт машины.