Водителей Петербурга предупредили про ограничения, которые вступят в силу 4, 5 и 6 ноября

Они будут действовать в трех районах города Специалисты Государственной административно-технической инспекции предупредили водителей Петербурга о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения с 4, 5 и 6 ноября.
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