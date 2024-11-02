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Петербургский дневник

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Водителей Петербурга предупредили про ограничения, которые вступят в силу 4, 5 и 6 ноября

Водителей Петербурга предупредили про ограничения, которые вступят в силу 4, 5 и 6 ноября

Они будут действовать в трех районах города Специалисты Государственной административно-технической инспекции предупредили водителей Петербурга о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения с 4, 5 и 6 ноября.

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