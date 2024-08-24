Двое срочников из Свердловской области вернулись из плена ВФУ

Двое срочников из Свердловской области, захваченных ВФУ в Курской области, вернулись из плена, об этом написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.
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