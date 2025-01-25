Циклон подарит петербуржцам очень теплую, но ветреную субботу

Не обойдется без осадков. Четырехградусное тепло ждет Санкт-Петербург в первый день выходных. Северная столица в субботу, 25 января, оказалась под влиянием теплых и влажных воздушных масс, поступающих в регион по периферии очередного североатлантического циклона, сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.