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Царьград

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Клопы-вонючки захватывают Подмосковье: биологи бьют тревогу

Клопы-вонючки захватывают Подмосковье: биологи бьют тревогу

Биологи допускают расширение ареала клопов-вонючек на территорию Московской области, поскольку насекомые уже переносят местные зимы, а тёплая осень ускорила их продвижение на север.

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