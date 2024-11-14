Бесконечный ремонт школы закончили только благодаря «волшебному пинку»

В городе Обь Новосибирской области 2 ноября наконец заработала школа №26. Ремонт в ней продолжался почти два с половиной года, сроки окончания постоянно переносили — родители уже не верили, что их не обманут и в этот раз.
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