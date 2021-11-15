Беспредел в Домодедово: полиция штурмует «хостелы»

Олег Самойлов

Samarium В США негров нельзя называть неграми... У нас, что только русских можно называть русскими, а остальные все лица без определенной национальности ???? И конечно же ВСЕ подобные случаи, число которых множится, не имеют " межнационального подтекста".... кто бы в этом сомневался...

Толерантнее надо быть! Какие "южане"? Какие "кавказцы"? Толерантность - прежде всего! Полностью одобряю призыв не упоминать национальности в сводке криминальной хроники. Все эти бородачи и выходцы с Кавказа тоже никуда не годится. Вот раньше летописцы были гораздо толерантнее. У них хорошие персонажи были "добры молодцы", а плохие это "нечисть поганая". Представьте теперь как заиграют заголовки новостей. В Новых Ватутинках "нечисть поганая" напала на "добра молодца"!