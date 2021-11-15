Москва обрастает новыми «горячими точками» «Ничего серьезного. Просто стреляли в воздух, чтобы толпу разогнать», — так объяснил происходившее участник недавней драки в подмосковном Домодедово.
Беспредел в Домодедово: полиция штурмует «хостелы»
Комментарии
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Олег Самойлов
Samarium
В США негров нельзя называть неграми... У нас, что только русских можно называть русскими, а остальные все лица без определенной национальности ???? И конечно же ВСЕ подобные случаи, число которых множится, не имеют " межнационального подтекста".... кто бы в этом сомневался...
Толерантнее надо быть! Какие "южане"? Какие "кавказцы"? Толерантность - прежде всего! Полностью одобряю призыв не упоминать национальности в сводке криминальной хроники. Все эти бородачи и выходцы с Кавказа тоже никуда не годится. Вот раньше летописцы были гораздо толерантнее. У них хорошие персонажи были "добры молодцы", а плохие это "нечисть поганая". Представьте теперь как заиграют заголовки новостей. В Новых Ватутинках "нечисть поганая" напала на "добра молодца"!
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2 час.
Олег Самойлов
Ну, и еще из примерно той же оперы песня, ну, не совсем из той, но близкая! Новость из 2022 года: В Москве двое граждан неустановленной национальности и вероисповедания, участники организации, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, организовали хлопок, приведший к скачкообразному отрицательному росту населения.
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2 час.
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